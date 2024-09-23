Россияне рассказали об отношении к звонкам начальства в нерабочее время

Более 90 процентов опрошенных россиян заявили о том, что сталкивались со связанными с рабочими вопросами звонками и сообщениями в мессенджерах, причем 72 процентам трудоустроенных граждан они поступают регулярно, следует из результатов проведенного кадровой компанией UTEAM исследования, с которым ознакомилась «Лента.