Россияне рассказали об отношении к звонкам начальства в нерабочее время

Более 90 процентов опрошенных россиян заявили о том, что сталкивались со связанными с рабочими вопросами звонками и сообщениями в мессенджерах, причем 72 процентам трудоустроенных граждан они поступают регулярно, следует из результатов проведенного кадровой компанией UTEAM исследования, с которым ознакомилась «Лента.
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