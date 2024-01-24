Fox News: Трамп победил на праймериз несмотря на юридические проблемы

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире, потому что завоевал сердца избирателей, несмотря на юридические проблемы.
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