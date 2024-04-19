ЕС хочет договориться с Британией об упрощении путешествий для молодежи

Европейская комиссия 18 апреля объявила о намерениях заключить с Великобританией новое соглашение, которое упростит условия путешествий, обучения и трудоустройства европейской и британской молодежи за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии