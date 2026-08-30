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Регионы России

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«Единая Россия» намерена ужесточить ответственность за нападения на медработников

«Единая Россия» намерена ужесточить ответственность за нападения на медработников

Партия «Единая Россия» объявила о планах добиться ужесточения ответственности за нападения на врачей и фельдшеров, а также усиления их правовой защиты.

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