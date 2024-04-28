Появилась информация о возможной ликвидации Залужного

Политолог Данилин объяснил пропажу бывшего главкома ВСУ Залужного. Где сейчас находится военный - неизвестно Индийские СМИ обратили внимание, что в последнее время бывший главком ВСУ Валерий Залужный пропал из общественного пространства.
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