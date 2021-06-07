Добралась на крышке от стиралки: как приморская лягушка победила в российском фотоконкурсе

Добралась на крышке от стиралки: как приморская лягушка победила в российском фотоконкурсе

Фотографию лягушки с ярко-красным брюшком жюри фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна — 2021" признало лучшей в номинации "Дикие животные".

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