7 ноября в Рязани отключили холодную воду на трёх улицах

Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица 2-я Механизаторов, дома №№22, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45; улица Полиграфистов, дома №№1, 2, 3, 7; улица Попова, дом №55.