Над Курганом заметили низколетящий самолет: что произошло

Жителей Кургана предупредили о плановом облете территории самолетом-лабораторией Р-180. Воздушное судно летает на низкой высоте, сообщили в департаменте общественной безопасности Курганской области.
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