В Симферопольском водохранилище идёт сброс воды

Из Симферопольского водохранилища активно сбрасывают воду. Это необходимо для поддержания «свободной ёмкости» – это резервное место водохранилища, которое требуется для принятия притоков, объём которых регулирует природа.
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