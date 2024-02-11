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В Симферопольском водохранилище идёт сброс воды

В Симферопольском водохранилище идёт сброс воды

Из Симферопольского водохранилища активно сбрасывают воду. Это необходимо для поддержания «свободной ёмкости» – это резервное место водохранилища, которое требуется для принятия притоков, объём которых регулирует природа.

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