Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои".

Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои".

Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.

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Аршак Меликджанян

........Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени – вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства........с учётом глухоты складывается мнение, что  власть и законодатели не слышат голос народа? Не ощущают опасность? Или сами не хотят рисковать?, скорее второе?