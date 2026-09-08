Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои".

Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.
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........Хищение госимущества должно трактоваться по тяжести наравне с госизменой. И в Минобороны точно так же. А с учетом военного времени – вплоть до высшей меры социальной защиты. Ибо они рушат уже саму основу государства........с учётом глухоты складывается мнение, что власть и законодатели не слышат голос народа? Не ощущают опасность? Или сами не хотят рисковать?, скорее второе?
ПОДОНКИ КАЗНОКРАДЫ да ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ , по другому и НЕ НАЗОВЁШЬ ...!!!
Это предательство,пожизненно в тюрьму.