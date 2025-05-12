Глава Минсельхоза Якутии извинился перед ветеранами за врученные подарки

Артём Александров, занимающий пост министра сельского хозяйства Якутии, выразил сожаление в связи с тем, что в честь празднования 80-летия Победы ветеранам труда и войны, а также труженикам сельского хозяйства были вручены подарки, которые не соответствуют их заслугам, сообщает пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства.