Глава Минсельхоза Якутии извинился перед ветеранами за врученные подарки

Артём Александров, занимающий пост министра сельского хозяйства Якутии, выразил сожаление в связи с тем, что в честь празднования 80-летия Победы ветеранам труда и войны, а также труженикам сельского хозяйства были вручены подарки, которые не соответствуют их заслугам, сообщает пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства.
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