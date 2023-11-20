Феномен Иванушки: психологи объясняют, почему дуракам всегда везет

Выражение «дуракам всегда везет» давно стало частью нашей культуры и проникло в повседневную жизнь. Говорят так, когда не понимают, почему людям вроде бы не самым умным, а часто еще и ленивым и простоватым вдруг улыбается удача.
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