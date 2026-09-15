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Нескучные технологии

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Новый транзистор работает при 600 градусах

Новый транзистор работает при 600 градусах

Японские инженеры представили транзистор на основе карбида кремния, который продолжает работать при температурах выше шестисот градусов Цельсия.

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