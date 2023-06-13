Сенсационный старт беспилотных грузоперевозок в России

Крупные грузоперевозчики страны, такие как ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение», перед стартом революционного проекта «Беспилотные логистические коридоры», начинают завтра, 14 июня, коммерческие автономные грузоперевозки на беспилотных … .