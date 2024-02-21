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Запутанная история Тиммоти Питсена, которого много лет ищет вся Америка

Запутанная история Тиммоти Питсена, которого много лет ищет вся Америка

В мае 2011-го в США произошел загадочный инцидент. Женщина по имени Эми Фрай-Питсен (Amy Fry-Pitzen) забрала своего сына Тиммоти (Timmothy) из школы, спрятала в неизвестном месте и через 3 дня совершила самоубийство.

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