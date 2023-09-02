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Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»

В связи с этим ФИФА отстранила главу Королевской испанской футбольной федерации от футбола на 90 дней.

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