Динамо-Владивосток разгромило соперника в первом туре второго дивизиона ФНЛ в Воронеже

Футбольный клуб "Динамо-Владивосток" одержал победу 6:0 (2:0) над "Факелом-М" в рамках стартового тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ.
Популярные статьи
- Разместивший фотографию нациста в "Бессмертном полку" приморец отправится под суд
- Инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине обеспечили безопасный проход мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений
- В центре Петербурга экскаваторы сносят исторический «склад-холодильник» на Шкапина. Несмотря на то, что суд, приставы и активисты против
Свежие комментарии