Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством ГОСТ на школьную форму из-за того, что разработанные нормы могут привести к конфликтам между производителями, торговой сетью и надзорными органами, сообщили в газете "Известия".
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