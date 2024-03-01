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Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством ГОСТ на школьную форму из-за того, что разработанные нормы могут привести к конфликтам между производителями, торговой сетью и надзорными органами, сообщили в газете "Известия".

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