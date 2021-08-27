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Дима Медведев: "Нам не стыдно смотреть в глаза людям - Единая Россия своё слово сдерживает всегда!"

Дима Медведев: "Нам не стыдно смотреть в глаза людям - Единая Россия своё слово сдерживает всегда!"

24 августа 2021 года, выступая на втором этапе съезда "Единой России", её председатель Дмитрий Анатольевич Медведев сделал ряд "интересных" заявлений, которые могут вызывать только удивление и иронию, а то и возмущение у простых граждан.

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Vadim GRAFF
... а когда вы в глаза НАРОДУ смотрели ???!!!

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