Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт объяснил экономической выгодой решение Малайзии депортировать израильтян

Эксперт объяснил экономической выгодой решение Малайзии депортировать израильтян

Решение властей Малайзии о немедленной депортации всех граждан Израиля отражает сохраняющееся противостояние вокруг палестинского вопроса и может свидетельствовать об усилении антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран.

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