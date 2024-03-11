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Военное обозрение

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Член Европарламента от Франции заявил, что за «безлимитную» помощь Украине придется платить простым европейцам

Член Европарламента от Франции заявил, что за «безлимитную» помощь Украине придется платить простым европейцам

Тьерри Мариани объяснил, в какую кабалу попали простые европейцы из-за неограниченной помощи Киеву со стороны Брюсселя.

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