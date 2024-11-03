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Закон и Порядок

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    Чё то мне это напоминает. А вам дарагия таварыщчи это ни чего не напоминает?Прозрение Арестовича
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"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан

"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан

  Мы с вами стали свидетелями поистине удивительного феномена. Незыблемая, как твердь, вечная, как время, обширная щупальцами, как осьминог.

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Комментарии
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людмила коптякова
Совсем не жалко. Чего их жалеть?Что без миллионов остались? Так мы всю жизнь без миллионов живем. Может быть нормальными людьми вырастут.Наверняка не голодают. Ну золотых унитазов не увидят у себя дома больше.. Подумаешь, беда какая...
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Надежда
&quot;«Я прилетаю, на границе даю свой паспорт — причём не российский. Я понимаю, что нельзя. И израильский — нельзя, нам из Израиля вообще туда (в Индонезию) нельзя сейчас. У меня много национальностей, я с запасом», - изрек хитрый мальчонка.&quot;                                                                                                           Фигассе, масик расчехлился!😏
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4 час.
Валера Морозов
Позорище полное. Жалкое зрелище. Противно слушать и смотреть. И все сделано своими руками.
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1 час.

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