Мы с вами стали свидетелями поистине удивительного феномена. Незыблемая, как твердь, вечная, как время, обширная щупальцами, как осьминог.
"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан
Комментарии
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людмила коптякова
Совсем не жалко. Чего их жалеть?Что без миллионов остались? Так мы всю жизнь без миллионов живем. Может быть нормальными людьми вырастут.Наверняка не голодают. Ну золотых унитазов не увидят у себя дома больше.. Подумаешь, беда какая...
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4 час.
Надежда
"«Я прилетаю, на границе даю свой паспорт — причём не российский. Я понимаю, что нельзя. И израильский — нельзя, нам из Израиля вообще туда (в Индонезию) нельзя сейчас. У меня много национальностей, я с запасом», - изрек хитрый мальчонка." Фигассе, масик расчехлился!😏
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4 час.
Валера Морозов
Позорище полное. Жалкое зрелище. Противно слушать и смотреть. И все сделано своими руками.
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1 час.
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