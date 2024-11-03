"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан

людмила коптякова

Совсем не жалко. Чего их жалеть?Что без миллионов остались? Так мы всю жизнь без миллионов живем. Может быть нормальными людьми вырастут.Наверняка не голодают. Ну золотых унитазов не увидят у себя дома больше.. Подумаешь, беда какая...