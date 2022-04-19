Майкл Мэлоун – о перепалке Бартона и Казинса: «Это разочарование. Нам надрали задницы в прямом эфире»

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун прокомментировал инцидент с участием Уилла Бартона и Демаркуса Казинса, которые чуть не подрались в паузе второго матча серии с «Уорриорз» (106:126, 0-2).
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