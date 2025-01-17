Китай рассчитывает вместе со странами АСЕАН бороться с телекоммуникационным мошенничеством -- глава МИД КНР

Пекин, 16 января /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг заявил, что Китай рассчитывает вместе со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ вести борьбу с трансграничными азартными онлайн-играми и телекоммуникационным мошенничеством.