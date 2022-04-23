Верратти в рекордный 8-й раз выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ»

Полузащитник Марко Верратти стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ» в восьмой раз. Итальянец побил рекорд Лиги 1 – ранее ни одному футболисту не удавалось выиграть ее больше семи раз.

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