Индонезия рассказала для чего на Бали ввела туристический налог

Намерение направить средства собранные в виде туристического налога на острове Бали на сохранение балийского культурного наследия и на программы по утилизации мусора, озвучил исполняющий обязанности губернатора Бали Махендра Джая, 27 сентября сообщил информационный портал The Star.
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