🚨 Двух пенсионеров насмерть сбила иномарка на «зебре» в Ленинском районе ДТП произошло на трассе Ленино — Мысово в районе села Семеновка.
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🚨 Двух пенсионеров насмерть сбила иномарка на «зебре» в Ленинском районе ДТП произошло на трассе Ленино — Мысово в районе села Семеновка.