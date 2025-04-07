«Роскосмос» опубликовал снимок принесшего снегопад в Москву циклона

Госкорпорация «Роскосмос» представила 6 апреля фотографию циклона, который вызвал снегопад в Москве.«Сегодня на Москву обрушился циклон «Зион», который принес с собой снегопады и метели», — указано в Telegram-канале.
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