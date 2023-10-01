У студентов наблюдается больше симптомов депрессии и тревоги, говорится в статье журнала The Lancet Public Health

У студентов наблюдается больше симптомов депрессии и тревоги, говорится в статье в The Lancet Public Health Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что высшее образование связано с повышенным риском развития депрессии и тревоги.
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