Эксперты предрекают крах Евросоюза и взлёт российского производства Экономические реформы Дональда Трампа, вызвавшие волну нестабильности на глобальных рынках,… «Кризис не будет долгим»: как реформы Трампа переформатируют мировую экономику в интересах России .
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