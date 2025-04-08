Эксперты предрекают крах Евросоюза и взлёт российского производства Экономические реформы Дональда Трампа, вызвавшие волну нестабильности на глобальных рынках,… «Кризис не будет долгим»: как реформы Трампа переформатируют мировую экономику в интересах России .