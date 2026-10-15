Ведущий принял участие в экстремальном реалити. Дмитрий Шепелев впервые принял участие в съемках реалити предоставлено Пресс-службойДмитрий Шепелев впервые за 20 лет работы на телевидении согласился стать не ведущим, а участником реалити-шоу.