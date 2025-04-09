Тело Паши Техника доставили из Таиланда в Россию

В конце марта Паша Техник отравился неизвестным веществом в Таиланде, после чего врачи ввели его в кому.
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