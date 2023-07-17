Мой муж занял у меня крупную сумму денег, чтобы поднять свой бизнес. Я была в шоке, когда узнала, куда он их потратил на самом деле!

А кто ж ей самой дал в долг лям? Какая бы хорошая кредитная история не была,тем более в 23 года,,банк потребует бизнес план предполагаемого бизнеса и схему и сроки возврата и какие- то гарантии,в виде залога: недвижимость,машины и т.д.Очередной гон. И каким образом девушка подаст в суд на бм? Деньги она брала добровольно, на себя,мужу,на тот момент,не бывшему,она тоже( допустим), сама отдала: где тут состав преступления и на что она собралась подавать в суд?😂

Вера Федорова

Таких историй, хоть пруд пруди. И вот что их всех объединяет- безрассудство с обеих сторон. Смотрим: "Муж решил взять кредит и все-таки развивать свое дело. Я всячески его в этом поддерживала" Как поддерживала? Села вместе с ним и познакомилась с этим планом? Посоветовалась со знающими людьми? Просчитала свои возможности? Нет. Она пошла в банк и взяла на себя кредит. Тем более, уже знала о ненадёжности и безответственности своего супружника. Так о чём мы будем дальше говорить?! Дальше она была в шоке...бла-бла-бла... Я уж не говорю о том, что они с подругой, чтобы проверить "бизнесмена", стали гуглить в интернете. А сходить в то кафе было никак? Спросить у него изначально, где оно находится...не, никак?🤨 А ещё по названию:" муж занял у меня крупную сумму денег"- не занял, а взял. Просто взял, без отдачи.