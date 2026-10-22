Мошенники начали использовать тему предполагаемых выплат за внуков для обмана пожилых россиян, рассказал RT заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.
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