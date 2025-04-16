СССР-Россия
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СССР-Россия

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Нарышкин предупредил НАТО: Ответ на любую агрессию коснется всего блока

Нарышкин предупредил НАТО: Ответ на любую агрессию коснется всего блока

Вчера была заметка про разрешение флоту Эстонии топить подозрительные суда и хотя часть посетителей задорно троллила параметры эстонского флота и его фактические возможности, но многие отнеслись к новости абсолютно серьезно.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Дырявые не боятся, слова их давно уже не пугают. Нужен пример...главное подальше от границ России и как бы Британия лучшая на эту роль&quot; нАглию давно пора привести в чувство, малость так отрезвить!
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15 час.
И
Иринушка
А я давно говорю, что пара Посейдонов и нет мелкобритании. И никто не рыпнется.
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13 час.
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