Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

909 подписчиков

Полицейские Кабардино-Балкарии прививают культуру поведения на дороге с раннего детства

Полицейские Кабардино-Балкарии прививают культуру поведения на дороге с раннего детства

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Урванскому району в детских садах муниципального района повсеместные мероприятия, направленные на привитие юным участникам дорожного движения культуру поведения на дорогах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх