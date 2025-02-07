Полицейские Кабардино-Балкарии прививают культуру поведения на дороге с раннего детства

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Урванскому району в детских садах муниципального района повсеместные мероприятия, направленные на привитие юным участникам дорожного движения культуру поведения на дорогах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Самарской области вступил в силу приговор мошеннице, похитившей 200 тысяч рублей у пенсионерки
- МВД России разработан проект указа Президента Российской Федерации, актуализирующий отдельные положения Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию...
- В Курской области в ходе рейда выявлено 9 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России
Свежие комментарии