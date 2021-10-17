Групповое тестирование 46 видеокарт в Far Cry 6

Игры серии Far Cry были и остаются признанным мерилом быстродействия GPU. И хотя системные требования новых частей проекта увеличиваются медленнее, чем растет производительность современного «железа», Far Cry по-прежнему есть чем удивить геймеров.
Игры серии Far Cry были и остаются признанным мерилом быстродействия GPU. И хотя системные требования новых частей проекта увеличиваются медленнее, чем растет производительность современного «железа», Far Cry по-прежнему есть чем удивить геймеров.
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