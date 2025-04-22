Эксперт объяснил рост инвестиций на Дальнем Востоке

Арктическая зона стала уникальной в мире.фото: t.me/kКратный рост инвестиций на Дальнем Востоке объясняется действием территорий опережающего развития (ТОР), заявил новостному агрегатору СМИ2 эксперт, главный редактор издания «Пронедра» Александр Коваленко.
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