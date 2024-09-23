Родителей девочки, изнасилованной мигрантом в Магнитогорске, пытались подкупить. Видео

Родственница 16-летней школьницы из Магнитогорска Челябинской области, которую в 2023 году изнасиловал мигрант-таксист, заявила, что преступник предлагал их семье сыграть свадьбу или один миллион рублей взамен на невиновность.
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