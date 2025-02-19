ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и нескольких других лиц.
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