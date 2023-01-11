Тренер Рафикова о бое с Аббасовым: «У Наримана не было в соперниках ударника такого уровня»

Тренер DAR Team Pro Азиз Разыев поделился ожиданиями от боя своего подопечного Фаниля Рафикова с экс-чемпионом AMC Fight Night Нариманом Аббасовым: «Если брать Фаниля, то это самый серьезный соперник в карьере и однозначно самый громкий бой.
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