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Первая в РФ пациентка с "кракеном" не выезжала за границу и в другие регионы

Первая в РФ пациентка с "кракеном" не выезжала за границу и в другие регионы

Жительница Пензенской области, ставшая первой пациенткой с диагностированной мутацией COVID-19 "кракен" в России, не выезжала за границу и в другие регионы страны.

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