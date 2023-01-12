Первая в РФ пациентка с "кракеном" не выезжала за границу и в другие регионы

Жительница Пензенской области, ставшая первой пациенткой с диагностированной мутацией COVID-19 "кракен" в России, не выезжала за границу и в другие регионы страны.
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