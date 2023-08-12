Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Валиева о Тутберидзе, Дудакове и Глейхенгаузе: «Хочу выразить им огромную благодарность за то, что тренируют меня, учат, развивают, заботятся, ругают, заставляют, терпят»

«Моих тренеров Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича Дудакова и Даниила Марковича Глейхенгауза не надо представлять, их знает весь мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх