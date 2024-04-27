После того как в феврале 2024 года Алексей Навальный* скончался в ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО (известная как «Полярный волк» или «Ямская тройка» – мужская исправительная колония особого режима, расположенная в поселке Харп городского округа Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе), русофобы стали необоснованно и неистово обвинять в случившемся Москву.