«Наша страна славится финансовой экономией»: Германия отказалась увеличить военные расходы до 2% ВВП

Правительство Германии отозвало в законопроекте о бюджете обязательство выделить 2% ВВП на оборону. Это решение ставит Берлин в невыгодное положение, особенно после предыдущих заявлений канцлера Олафа Шольца, пообещавшего в июле на саммите НАТО в Вильнюсе превзойти целевой порог альянса в следующем году.
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