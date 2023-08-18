Военное обозрение

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«Наша страна славится финансовой экономией»: Германия отказалась увеличить военные расходы до 2% ВВП

«Наша страна славится финансовой экономией»: Германия отказалась увеличить военные расходы до 2% ВВП

Правительство Германии отозвало в законопроекте о бюджете обязательство выделить 2% ВВП на оборону. Это решение ставит Берлин в невыгодное положение, особенно после предыдущих заявлений канцлера Олафа Шольца, пообещавшего в июле на саммите НАТО в Вильнюсе превзойти целевой порог альянса в следующем году.

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