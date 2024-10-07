51 пожар произошёл в Забайкалье за два дня

За прошедшие выходные в Забайкальском крае произошла серия пожаров. Всего за два дня было зарегистрировано 51 возгорание, в том числе 20 случаев горения мусора, сообщили в пресс-службе краевого МЧС России.
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