Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Откуда взялись фамилии на -ов и почему они вытеснили остальные модели

Есть одно наблюдение, которое сбивает с толку любого, кто листает старые адресные книги. Открываешь «Весь Петербург» за 1910 год — и страница за страницей идут Ивановы, Петровы, Фёдоровы, Смирновы.

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