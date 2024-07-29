Депутат Немкин назвал фразы, которые создают чувство паники, признаком мошенничества

Еще один важный признак - просьбы о предоставлении конфиденциальной информации Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые могут создать чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о «выгодных» сделках и призах, сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.