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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Шевченко: «Люди сравнивают меня с Фьоро, но у нас совершенно разные стили. Они просто видят похожую стойку и схожий цвет волос»

«Дело не в неуважении Манон. Просто люди нас сравнивают, но у нас совершенно разные стили. Я – полноценный боец MMA.

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