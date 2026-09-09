Hoyeon 'still can't believe' her first movie 'Hope'

"Hope," in theaters Wednesday, is the first feature film starring Hoyeon, and she discussed what she learned about filmmaking and acting from it.
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